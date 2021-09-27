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Almanya'da seçimin birincisi SPD, Yeşiller ve Hür Demokratlarla koalisyon istiyor

AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel
Almanya'da seçimin birincisi SPD, Yeşiller ve Hür Demokratlarla koalisyon istiyor

Almanya'da seçimlerden birinci parti çıkan Sosyal Demokrat Partinin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile koalisyon hükümeti kurmayı hedeflediğini söyledi.

Almanya'da seçimlerden birinci parti çıkan Sosyal Demokrat Partinin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile koalisyon hükümeti kurmayı hedeflediğini söyledi.

Scholz, parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Yeşiller Partisi ve FDP ile koalisyon hükümeti kurmayı hedefliyoruz." dedi.

Ülkenin koalisyon hükümetlerine yabancı olmadığını kaydeden Scholz, "Almanya'da, her zaman koalisyon hükümetleri vardı ve her zaman istikrarlı olmuştur." ifadesini kullandı.

Scholz, yakın zamanda koalisyon görüşmelerine başlamayı umduklarını belirterek, Noel'den önce bir koalisyon üzerinde anlaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

Armin Laschet, koalisyona hazır

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Armin Laschet ise seçimde oy oranlarının önemli ölçüde düşmesine rağmen yine de bir koalisyon hükümetine başkanlık etmeye hazır olduğunu söyledi.

Laschet, CDU/CSU'nun Yeşiller ve FDP ile olası bir ortaklık için görüşmelere hazır olduğunu ve SPD dahil hiçbir partinin pazar günkü seçim sonucundan dolayı ülkeyi yönetme yetkisi talep edemeyeceğini söyledi.

SPD ile CDU'un yeni bir ortaklık yapmayıp yapmayacağı konusunda Laschet, "Demokratlar olarak, hiçbir şeyi dışlamıyoruz, ancak şu anda bu yönde diyalog oluşmuyor." diye konuştu.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri
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