Almanya'da seçimi az farkla kaybeden CDU/CSU içerisinde tartışmalar başladı - Haberler
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Almanya'da seçimi az farkla kaybeden CDU/CSU içerisinde tartışmalar başladı

AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel
Almanya'da seçimi az farkla kaybeden CDU/CSU içerisinde tartışmalar başladı

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan seçimleri ikinci tamamlayan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) içerisinde yoğun tartışmalar başladı.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan seçimleri ikinci tamamlayan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) içerisinde yoğun tartışmalar başladı.

Ulusal basına yansıyan haberler e göre CDU/CSU başbakan adayı Armin Laschet, parti içerisindeki tartışmalar nedeniyle büyük baskı altına girdi.

Federal Meclis'te gerçekleştirilen grup toplantısında seçimdeki başarısızlıkların tartışıldığı ve burada Laschet'in sert eleştirilere maruz kaldığı belirtiliyor.

CDU'nun Federal Meclis Grubu başkanlığı için yapılan seçimde 6 aylığına Ralph Brinkhaus tekrar getirildi. Brinkhaus milletvekillerinin yüzde 85'inin oyunu alarak seçilmeyi başardı.

Alman medyası, CDU Genel Başkanı Laschet'in, Brinkhaus'tan iki yılda bir yapılan grup başkanlığı seçimlerini siyasi atmosferin gergin olması nedeniyle ertelemesini istediğini ancak Brinkhaus'un bunu kabul etmeyerek süreyi 6 aya indirdiğini ileri sürdü.

CDU'dan Rheinland-Pfalz eyalet meclisi üyesi Ellen Demuth, Twitter'daki mesajında,"Armin Laschet, siz kaybettiniz. Lütfen bunu görün ve kabul edin. CDU'nun zarar görmesine meydan vermemek için istifa edin" çağrısını yaptı.

CDU Genel Başkanı Laschet ise bu tartışmalardan zaman kazanarak liderliğini korumayı amaçlıyor. Laschet, Sosyal Demokratlar (SPD) ve Yeşiller (Die Grüne) ile Hür Demokratlar (FDP) arasında hükümet kurulamaması durumunda hükümeti kurmaya en yakın isim olarak görülüyor.

Ancak SPD'nin hükümeti kurup kuramayacağının zaman alabileceği bu süreçte Laschet'in parti içindeki baskılara dayanıp dayanamayacağı merak ediliyor.

Öte yandan Almanya'da koalisyon kurma çalışmaları için Yeşiller (Die Grüne) ile Hür Demokratlar (FDP) kendi aralarında bir ön görüşme gerçekleştirdi.

26 Eylül'de yapılan genel seçimde SPD, oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci parti çıkmıştı. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise 24,1 ile ikinci olmuştu.

AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri
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Haber: Almanya'da seçimi az farkla kaybeden CDU/CSU içerisinde tartışmalar başladı - Haberler
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