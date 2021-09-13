Almanya'da SDP Başkanı Walter-Borjans, seçime 2 hafta kala Türklerle buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da SDP Başkanı Walter-Borjans, seçime 2 hafta kala Türklerle buluştu

AA / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel
Almanya'da SDP Başkanı Walter-Borjans, seçime 2 hafta kala Türklerle buluştu

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Norbert Walter-Borjans, Almanya'ya göç eden Türklerin ülkelerinin bugünkü mevcut ekonomik güce kavuşmasında büyük katkıları olduğunu söyledi.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Norbert Walter-Borjans, Almanya'ya göç eden Türklerin ülkelerinin bugünkü mevcut ekonomik güce kavuşmasında büyük katkıları olduğunu söyledi.

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak federal seçimler öncesi Türk Alman İşverenler Birliği (TDU), Kuzey Ren Vestfalya teşkilatının Köln'de düzenlediği toplantıda konuşan Walter-Borjans, düzenlenen anketlere göre şu an birinci parti olduklarını hatırlatarak, partisinin seçim vaatlerini anlattı.

Uzun yıllardır çeşitli alanlarda çalışan Türklerle iyi ilişkiler içinde olduklarını aktaran Walter-Borjans, "Almanya'ya göç eden Türkler ülkemizin bugünkü mevcut ekonomik güce kavuşmasına büyük katkısı olmuştur." dedi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı bulan Biontech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi yabancı kökenli başarılı insanları görmenin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Walter-Borjans, ülkelerinde her alanda çok başarılı yabancı kökenli insanların olduğunu ve birçok şeyi birlikte başarmanın kendisine büyük gurur verdiğini ifade etti.

Pandeminin küresel anlamda ekonomilere çok büyük yük getirdiğine işaret eden Walter-Borjans, seçimlerden sonra ekonomi konusunda çok çalışacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) adaylığına da değinen Walter-Borjans, AB ile Türkiye arasındaki diyalogda son dönemlerde bazı kesintiler olduğunu ancak Türkiye'nin Avrupa için çok özel bir yeri olmasından dolayı diyaloğun yeniden geliştirilmesinden ve görüşmelerin kesintisiz devam etmesinden yana olduklarının altını çizdi.

Türk derneklerinin temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya da hazır bulundu.

AA / Mesut Zeyrek - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 21 bin 352 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 21 bin 352 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Baykal Ece Üner Derya Şensoy Yıldız Tilbe
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Amelia Hamlin Kazım Karabekir Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Almanya'da SDP Başkanı Walter-Borjans, seçime 2 hafta kala Türklerle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 00:19:56. #1.12#