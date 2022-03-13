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Almanya'da savaş karşıtı protestolar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Almanya'da savaş karşıtı protestolar devam ediyor

Almanya'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından birçok kentte savaş karşıtı protestolar düzenlendi.

Almanya'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından birçok kentte savaş karşıtı protestolar düzenlendi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı saldırılar sürerken, dünyanın birçok kentinde de savaş karşıtı protestolar düzenlenmeye devam ediyor. Almanya'da da başta başkent Berlin olmak üzere Hamburg, Frankfurt, Stuttgart ve Leipzig kentlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları protesto edildi. Sendika ve kiliselerin yanı sıra yaklaşık 40'dan fazla kuruluş tarafından düzenlenen protestolarda, göstericiler ellerinde "Savaşı durdurun!", "Putin'i durdurun!" ve "Ukrayna ile dayanışma içerisindeyiz" yazılı pankartlar taşıdı. Gösterileri düzenleyen kuruluşlar, yaptıkları ortak çağrıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaşı derhal sona erdirmeye ve Ukrayna'dan çekilmeye çağırdı.

Berlin'de düzenlenen protestoya binlerce kişinin katıldığı, 550 polisin görev aldığı bildirildi. Hamburg'da 5 bin, Stuttgart'da ise 35 bin kişinin gösterilerde yer aldığı aktarıldı. - KÖLN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ukrayna, Almanya, Rusya, Savaş, Yerel, Haberler

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