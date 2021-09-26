Almanya'da sandık çıkış anketlerine göre Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) seçimi başa baş götürüyor. Bild'in anketine göre iki partide 25'ini, ZDF'nin anketine göre ise SPD oyların yüzde 26'sını, CDU/CSU ise yüzde 24'ünü aldı. - BERLİN

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri