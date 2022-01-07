Almanya'da sanayi üretiminde "tedarik darboğazları" nedeniyle beklenmedik düşüş

Almanya'da sanayi üretimi, "tedarik zinciri darboğazları ve artan üretici fiyatları" nedeniyle Kasım 2021'de yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin Kasım 2021 ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 düştü. Söz konusu düşüş, Ekim 2021'deki yüzde 2,4 artışın ardından geldi.

Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 1 artış yönündeydi.

Aylık yüzde 2,8 artış olarak açıklanan Ekim 2021 sanayi üretimi verisi de yüzde 2,4 artış olarak revize edildi.

Veriler, Kasım 2021'de Ekim 2021'e kıyasla kasımda enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin 0,2 arttığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sermaye malı üretimi yüzde 0,6 düşerken, tüketim malları üretimi yüzde 0,8 arttı. Sanayi dışında, enerji üretiminde 4,4 artış görülürken, inşaatta 0,8 azalış kaydedildi.

Destatis, koronavirüs krizinin imalat sanayisindeki gelişmeleri şekillendirdiğine vurgu yaparak, sanayideki üretimin Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce, Şubat 2020'deki oranın yüzde 7 altında kaldığını belirtti.

Tedarik darboğazlarının sanayide neden olduğu bozulmalar birkaç ay daha devam edebilir

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2021 yılının başından bu yana, üretim için çip gibi önemli ara mallar ve tedarik darboğazları nedeniyle sanayi üretiminin yavaşladığı belirtilerek, "Ekim 2021'deki önemli artışın ardından Kasım 2021'de yatay seyretmesi imalat sektörünün istikrar kazanmaya başladığını gösteriyor. "ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, tedarik darboğazlarının sanayide neden olduğu bozulmaların birkaç ay daha devam edebileceğine işaret edilerek, "Şirketlerin dolu sipariş defterleri göz önüne alındığında tedarik darboğazları gevşediği zaman dinamik bir büyüme beklenebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Üretim olmadan ihracatın canlanması da kısa sürecek

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tedarik darboğazlarının Alman sanayisini olumsuz etkilediğini belirterek, "Sadece ihracat bir miktar umut ışığı gönderiyor. Ancak üretim olmadan ihracatın canlanması da kısa sürecek." ifadesini kullandı.

Brzeski, "Sıkıntı sadece yarı iletkenlerde değil, motosikletler için alt braketlerden otomotiv ve uçak yapımında ihtiyaç duyulan magnezyuma kadar her türlü girdi malda." dedi.

Kovid-19 salgınında 4. ve 5. dalga ve Asya'da sıfır Kovid-19 vakası stratejisinin Alman sanayisini olumsuz etkileyeceğine işaret eden Brzeski, "Bununla birlikte, geçen yılın son çeyreğin ilk aylarında ihracatın ve bir dereceye kadar sanayi üretiminin canlanması, küresel tedarik darboğazları herhangi bir rahatlama gösterdiğinde Alman sanayisinin ne kadar hızlı ve güçlü toparlanabileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kasım 2021'de ihracat yüzde 1,7 arttı

Destatis verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, Kasım 2021'de bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artarak 119 milyar avro oldu. Piyasalarda ihracata ilişkin beklenti yüzde 0,2 düşmesi yönündeydi.

Öte yandan, Almanya'da hükümet, 27 Ekim'de 2021 için daha önce yüzde 3,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19 salgınının kalıcı etkileri ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,6'ya çekti.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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