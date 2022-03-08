Almanya'da sanayi üretimi ocakta yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde arttı

Almanya'da sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,7 artarak beklentileri aştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin ocak ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7 artarak ekonomistlerin tahminlerini aştı.

Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 0,5 artış yönündeydi.

Aylık yüzde 0,3 düşüş olarak açıklanan aralık ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 1,1 artış olarak revize edildi.

Veriler, ocakta bir önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1,3 arttığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 1,2 ve ara malı üretimi yüzde 0,3 arttı.

Ocakta tüketim malları üretiminde yüzde 4 ve inşaatta bir önceki aya göre yüzde 10,1 artış görüldü. Enerji üretimi seviyesinde ise yüzde 0,1 düşüş kaydedildi.

Destatis, ocakta Alman sanayi üretiminin, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önceki tarih olan Şubat 2020'deki seviyesinin yüzde 3 altında kaldığını belirtti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ekonomik toparlanmayı yavaşlatabilir

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, üretim için çip gibi önemli ara mallar ve tedarik darboğazları nedeniyle sanayi üretiminin aylarca baskılandığı belirtilerek, "Art arda dört aydır sanayi üretiminde artış ve inşaat sektöründeki toparlanma, tedarik darboğazlarının gevşemeye başladığının işareti olabilir." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin etkileri nedeniyle ekonomik toparlanmanın yavaşlamasının muhtemel olduğuna işaret edilerek, "Hammadde ve ara ürünlerde oluşan darboğazların sanayi üretimini ne ölçüde etkileyeceği şu anda belirsiz. Bu, şirketlerin halihazırda yüksek siparişlerinin üretilmesinde gecikmeye neden olabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ukrayna'daki savaş her şeyi değiştirdi

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisinin, yıl boyunca beklenen güçlü toparlanma için doğru yolda olduğunu belirterek, "Ukrayna'daki savaş her şeyi değiştirdi." ifadesini kullandı.

Brzeski, "Son iki hafta dünya ile birlikte, Alman ekonomisine ilişkin beklentileri de çarpıcı biçimde değiştirdi. Bu yıl boyunca toparlanmada güçlü bir ivme yerine, Alman ekonomisi şimdi Rus petrol ve gazına yüksek bağımlılık, yeni tedarik zinciri sıkıntıları, şirketler ve haneler için yüksek belirsizlik nedeniyle stagflasyonla karşı karşıya." dedi.