Almanya'da sanayi üretimi ocakta beklentilerin üstünde arttı
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Almanya, Güncel

Almanya'da sanayi üretimi ocakta beklentilerin üstünde arttı

Almanya'da sanayi üretimi, ara malı ve sermaye malları üretiminin yüksek kalmasının etkisiyle ocakta beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 3 artış kaydetti.

09.03.2020 11:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:06
Almanya'da sanayi üretimi ocakta beklentilerin üstünde arttı

Almanya'da sanayi üretimi, ara malı ve sermaye malları üretiminin yüksek kalmasının etkisiyle ocakta beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 3 artış kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) sanayi üretimine ilişkin ocak ayı geçici verilerini açıkladı. Verilere göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 3 arttı. Piyasalarda, sanayi üretimine ilişkin beklenti aylık yüzde 1,7 artması yönündeydi.

Sanayi üretimi, Ocak 2019'a göre ise yüzde 3,8 düşüş beklentisine karşın 1,3'lük daralma kaydetti.

Daha önce aylık yüzde 3,5 düşüş olarak açıklanan Aralık 2019 verisi de yüzde 2,2 düşüş olarak revize edildi.

Veriler, ocakta önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 2,9 arttığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 2,1 ve ara malı üretimi yüzde 5,1 arttı. Tüketim malları üretimi sabit kalırken, sanayi dışında, inşaatta bir önceki aya göre yüzde 4,7 artış ve enerji üretimi seviyesinde ise yüzde 0,2 düşüş kaydedildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sanayi üretiminin son birkaç ayda istikrar kazandığı belirtilerek, "Gelen siparişlerin ve iş ortamının son zamanlarda daha olumlu gelişmesine rağmen, koronavirüsün yayılmasından kaynaklanan yeni riskler nedeniyle imalat sanayiine yönelik görünüm belirsizliğini koruyor." denildi.

Bakanlığın açıklamasında, aralık-ocakta ekim-kasıma göre sanayi üretiminin yüzde 0,1 düştüğü bildirilerek, aynı dönemde inşaat üretiminde yüzde 0,7 artış olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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Manşet

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