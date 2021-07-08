Almanya'da Sanayi Üretimi Mayıs Ayında %0,3 Azaldı

Almanya Federal İstatistik Bürosu tarafından 7 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan verilerde, sanayi üretiminin Mayıs ayında %0, 3 oranında azaldığı açıklandı.

Almanya Federal İstatistik Bürosu tarafından 7 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan verilerde, sanayi üretiminin Mayıs ayında %0, 3 oranında azaldığı açıklandı. Sanayi üretimi yukarı doğru revize edilmiş şekilde Nisan ayında da %0, 3 azalmış, ekonomistler ise Mayıs ayının %0, 5'lik bir artışla kapanacağını tahmin etmişlerdi.

Özellikle makine, araç ve teçhizat gibi sermaye mallarının üretiminde %3, 4'e varan sert düşüşler yaşandığı bildirilirken, ara malları, tüketim malları, inşaat ürünlerinin üretiminde ise artış kaydedildiği belirtildi.

Sanayi üretimin pandemi öncesindeki dönemde, 2020 yılının Şubat ayı ile kıyaslandığında, mevsimsel ve takvim etkilerinden arındırılmış haliyle %5 oranında azaldığı açıklandı.

Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, üretimdeki düşüşün esas itibarıyla yarı iletken yonga sıkıntısından kaynaklandığı ancak bakanlık olarak ekonominin genel gidişatı hakkındaki iyimser bakışlarının devam ettiği ve piyasa talebi ile ihracat beklentilerine ilişkin verilerin de olumlu olduğu belirtildi.

Salı günü yayınlanan bir başka araştırmada Temmuz ayında Almanya'daki yatırımcı moralinin yüksek olduğu ortaya koyulmuştu. Üretimdeki düşüşe karşın, ekonominin hızlı bir şekilde toparlanacağına ilişkin iyimser tahminlerin artmış olmasının yatırımcı moralini yüksek tuttuğu belirtiliyor.

Öte yandan, Reuters'e açıklama yapan VP Bank ekonomistlerinden Thomas Gitzel, tedarik sorunları nedeniyle azalan sanayi üretiminin ekonomik büyüme beklentilerini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerek, içinde bulunduğumuz yılın başında gereğinden fazla iyimser büyüme tahminleri ortaya koyan ekonomistlerin bu görüşlerini revize etmek zorunda kalabileceklerini belirtti.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre