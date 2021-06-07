Almanya'da Sanayi Siparişleri Nisan Ayında Sürpriz Bir Düşüş Gösterdi

T. C. Ticaret BakanlığıAlmanya Federal İstatistik Ofisi tarafından 7 Haziran Pazartesi günü açıklanan verilere göre, sanayi siparişleri Nisan ayında iç talebin azalması nedeniyle beklenmedik bir şekilde azaldı.

T. C. Ticaret BakanlığıAlmanya Federal İstatistik Ofisi tarafından 7 Haziran Pazartesi günü açıklanan verilere göre, sanayi siparişleri Nisan ayında iç talebin azalması nedeniyle beklenmedik bir şekilde azaldı. Sanayi siparişlerinin %0, 2 oranında düşüş gösterdiği Almanya'da, bir yandan da sanayi firmalarının bozulan tedarik zincirlerinin yarattığı sorunlar ile mücadele ettikleri belirtildi. Reuters Ajansı'nın anketlerinde Nisan ayı sanayi siparişerinin %1 civarında artacağı tahmin edilmiş ve Mart ayında da siparişler %3, 9 oranında reel artış göstermişti. İstatistik Ofisi'nin yayınladığı verilere bakıldığında, Nisan ayında iç piyasa talebinin %4, 3 azaldığı görülürken, yurt dışı talebin ise %2, 7 oranında artış göstermesi dikkat çekti. Tüketim malları ve sermaye mallarında artış kaydedilirken ara mallarda ise %1'lik bir daralma kaydedildiği bildirildi. Alman ekonomisi yılın birinci çeyreğinde pandeminin etkisi ile oluşan tüketim azalması ve hammadde sıkıntıları nedeniyle %1, 8 oranında daralmıştı. Almanya buna rağmen, komşuları Fransa ve İtalya'ya nazaran krize karşı daha dayanıklı bir duruş sergilemiş ve Avrupa'da daha önce örneği görülmeyen bir ölçüde sağlanan nakdi yardım ve destek fonları sayesinde pandemi krizini nispeten hafif atlatan ülkeler arasında yer almayı başarmıştı. Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre