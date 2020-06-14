Almanya'da salon sahiplerinden eyalet meclisi önünde Kovid-19 protestosu
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Almanya'da salon sahiplerinden eyalet meclisi önünde Kovid-19 protestosu

Almanya'nın Düsseldorf kentinde düğün ve etkinlik salonları işletmecileri ile bu sektöre bağlı çalışanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle getirilen kısıtlamaları protesto etti.

Almanya'da salon sahiplerinden eyalet meclisi önünde Kovid-19 protestosu
14.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:54

Almanya'nın Düsseldorf kentinde düğün ve etkinlik salonları işletmecileri ile bu sektöre bağlı çalışanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle getirilen kısıtlamaları protesto etti.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Parlamentosu önünde bir araya gelen 200'den fazla protestocu, birçok işyerinin iflas ettiğini, kısıtlamalar devam ederse daha fazla işletmecinin kepenk kapatmak zorunda kalacağını savundu.

KRV Düğün ve Etkinlik Salonları Birliği Başkanı Mesut Çetin, birkaç gün önce normalleşmeye dönüş çerçevesinde hükümet tarafından açıklanan kararları eleştirdi.

Düğün salonlarında 50 kişi ile düğün yapılması kararını eleştiren Çetin, "Bu karar maalesef talihsiz bir açıklamadır. Sadece 50 kişilik düğünlere izin çıkması bizim devre dışı kalmamız anlamına gelir. Ayrıca yardım paketlerinin ulaşmaması 15 Mart'tan beri bekleyen ve geleceği göremeyen biz işletmecilerin belirsizlik içinde beklemesi anlamına gelmektedir." dedi.

Düğün ve salonlar ile bu sektörlere bağlı çalışanların sesini duyurmak için toplandıklarını belirten Çetin, siyasetçilerden aldıkları kararı gözden geçirerek, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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