Almanya'da Salgın Kontroldan Çıkıyor
Geçen Cuma 24 saatte virüs bulaşanların sayısı 37 bin 120 ile rekor seviyeye ulaştıktan sonra, bugün de (Pazartesi) 100 bin nüfus başına bir haftada tespit edilen vaka sayısını gösteren insidans değeri 201,1'e yükseldi.
Geçen Cuma 24 saatte virüs bulaşanların sayısı 37 bin 120 ile rekor seviyeye ulaştıktan sonra, bugün de ( Pazartesi ) 100 bin nüfus başına bir haftada tespit edilen vaka sayısını gösteren insidans değeri 201,1'e yükseldi
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