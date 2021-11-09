Almanya'da Salgın Kontroldan Çıkıyor

Geçen Cuma 24 saatte virüs bulaşanların sayısı 37 bin 120 ile rekor seviyeye ulaştıktan sonra, bugün de ( Pazartesi ) 100 bin nüfus başına bir haftada tespit edilen vaka sayısını gösteren insidans değeri 201,1'e yükseldi

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet