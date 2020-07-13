Almanya'da Salgın Ekonomisi Esnafı Olumsuz Etkiledi
Almanya'da reel perakende satışlar, salgının etkisiyle son 3 ayda yüzde 5,6 daralarak, son 13 yılın en büyük düşüşünü kaydetti.
13.07.2020 10:44 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:49
Almanya'da reel perakende satışlar, salgının etkisiyle son 3 ayda yüzde 5,6 daralarak, son 13 yılın en büyük düşüşünü kaydetti. Turizm ve gastronomi sektörlerinin yanı sıra, Türkiye kökenli göçmenlerin yoğun olarak işveren konumunda olduğu berber ve cilt bakımı sektöründe de piyasa çok durgun
Kaynak: DailyMotion.com