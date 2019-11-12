Almanya'da saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

12.11.2019 14:49 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:54

Almanya, saldırı hazırlığında olduklarından şüphelenilen 2'si Türk, 1'i Makedon 3 DEAŞ'lıyı gözaltına aldıklarını duyurdu.



Alman polisi, Almanya'nın Offenbach şehrinde saldırı hazırlığı içerisinde olduklarından şüphelenilen 2'si Türkiye, 1'i Makedonya vatandaşı 3 DEAŞ yanlısını gözaltına aldıklarını açıkladı. Frankfurt savcısı Nadja Niesen yaptığı açıklamada ana şüphelinin, el yapımı patlayıcı üreten ve internet üzerinden silah satın almaya çalışan 24 yaşındaki Makedonya kökenli kişi olduğunu belirtti. Niesen, suç ortağı olduğu belirlenen Türk vatandaşlarının yaşlarını ise 21 ve 22 olarak açıkladı. - BERLİN

Kaynak: İHA