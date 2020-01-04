Almanya'da saldırı düzenlenen caminin kapısı kırıldı
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Almanya'da saldırı düzenlenen caminin kapısı kırıldı

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Münchberg beldesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen saldırıda Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Münchberg Mimar Sinan Camisi'nin cam kapısı kırıldı.

04.01.2020 20:46 | Son Güncelleme: 04.01.2020 20:46
Almanya'da saldırı düzenlenen caminin kapısı kırıldı

'nın eyaletindeki Münchberg beldesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen saldırıda Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Münchberg Mimar Sinan Camisi'nin cam kapısı kırıldı.

DİTİB Münchberg Mimar Sinan Camisi Derneği Başkanı Hikmet Kıylıoğlu, saldırıyı sabah namazına gelen din görevlisi ve cemaatin fark ettiğini belirterek, konuyu polise intikal ettirdiklerini, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Dün gece geç saatlerde düzenlenen saldırıda sert cisimle caminin cam kapısının kırıldığını, son dönemlerde benzer saldırıların arttığına dikkati çeken Kıylıoğlu, saldırgan ya da saldırganların bir an önce yakalanarak gerekli cezanın verilmesini talep etti.

Kaynak: AA
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