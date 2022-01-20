Almanya'da sahte para operasyonu
AA / Erbil Başay - Haberler | Güncel
Almanya'daki sahte para operasyonunda 11 eyalette 29 evde arama yapıldığı bildirildi.
Almanya'daki sahte para operasyonunda 11 eyalette 29 evde arama yapıldığı bildirildi.
Köln polisinden yapılan açıklamada, temmuz 2021'de sahte para basmakla suçlanan iki kişinin tutuklanmasının ardından elde edilen bulguların değerlendirmesi sonucunda sahte paraları alanların kimliklerinin tespit edildiği aktartıldı.
Açıklamada, yaşları 17 ila 40 arasında değişen 27 kişinin internet üzerinden sahte para almakla suçlandığı ifade edildi.
160 polisin katıldığı operasyonda 11 eyalette 29 evin arandığı belirtilen açıklamada, aramalarda bazı delillerin ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri