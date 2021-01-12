Almanya'da "sağlık personeline Kovid-19 aşı zorunluluğu" tartışmaları
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Almanya'da "sağlık personeline Kovid-19 aşı zorunluluğu" tartışmaları

12.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:50
Almanya'da

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının zorunlu olmayacağının açıklanmasına rağmen Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, sağlık personeline aşı zorunluluğunu tartışmaya açtı.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının zorunlu olmayacağının açıklanmasına rağmen Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, sağlık personeline aşı zorunluluğunu tartışmaya açtı.

Koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı da olan Söder, Münih'te yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı aşı olmanın vatandaşlık görevi olarak görülmesini istedi.

Bakım ve huzurevlerinde çalışanlar arasında çok sayıda aşı olmak istemeyen kişi bulunduğunu belirten CSU lideri, bu nedenle Alman Etik Kurulunun zorunlu aşılamanın mümkün olup olmayacağı ve hangi gruplar için bunun mümkün olacağı konusunda önerilerde bulunmasını istedi.

Söder'den aşılamayı teşvik etmek için "kampanya" talebi

"Aşı olmak vatandaşlık görevi olarak görülmesi lazım." ifadesini kullanan Söder, aşılamayı teşvik etmek için sanat, spor ve siyaset dünyasından rol modellerin katıldığı bir kampanyanın başlatılmasını talep etti.

Söder'in bu teklifine Baden-Württemberg Başbakanı Winfried Kretschmann'dan itiraz geldi.

Kretschmann, sağlık personeline aşı zorunluluğu getirilmesi yerine ikna edici çalışmalar yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Sağlık personelinin aşı olmamasının güvensizlik yaratacağını vurgulayan Kretschmann, "Benim sıram gelir gelmez ben de aşı olacağım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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