Son Dakika | Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi Almanya'da protesto edildi

Anadolu Ajansı muhabirinin bugün Ukrayna'da çektiği fotoğrafları gösteren protestocu

Protestoculardan genel görüntüler

Bir protestocunun konuşması

İki protestocunun slogan atması

Kalabalığın slogan atması

Slogan atan ve döviz taşıyan protestocu

Ağlayan bir protestocu

Röportaj

Almanya'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi.

Başkent Berlin'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etmek amacıyla yüzlerce kişi kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nın önünde toplandı.

Ukrayna'ya destek sloganları atan göstericiler, Ukrayna bayraklarının yanı sıra üzerinde "Putin'e hayır deyin", "Rusya'nın işgalini durdurun", "Ukrayna direnecek", "Kırım Ukrayna'ya aittir" ve "Savaşı durdurun Avrupa'yı koruyun" yazan döviz ve pankartlar taşındı.

Gösteriye katılan Andriy Bludov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin ve eşinin anne-babasının Ukrayna'da bulunduğunu belirterek, "Bulundukları yerlerde kendilerini nasıl koruyacaklarını bilmiyorlar. Bir şekilde saklanıyorlar. Annem ve babam bana yazıyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum." dedi.

Anadolu Ajansı muhabirinin bugün Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Harkiv kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası çektiği fotoğrafları taşıyan Bludov, "Bu durumun ne kadar süreceğini kimsenin bilmediğini belirterek, "Ben şok olmuş haldeyim. (Fotoğrafları göstererek) Bakın bunlara, bunlar bugün çekildi. Hiçbir kelime bulamıyorum." şeklinde konuştu.

Uluslararası toplumdan ne beklediğine ilişkin bir soruya da Bludov, "Rusya'nın tecrit edilmesini bekliyorum. Ukrayna'ya daha fazla askeri malzeme verilmesi lazım. Bu felaketin sonlandırılması için NATO'nun girmesi için iyi bir zaman. İnsanlar her dakika ölüyor. Sadece askerler değil, siviller de." ifadesini kullandı.

İsmini vermek istemeyen başka bir gösterici de, Rusya'nın saldırılarından dolayı korku içinde olduğunu belirterek, "Ailem ve tüm Ukrayna için korku duyuyorum. Bugün anne-babamı ve büyük annemi aradım. Nelerin olduğunu bana anlattılar. Bu çok dehşet verici. Avrupa'da böyle bir şey olması nasıl olur. Bunu düşünemiyorum. (Ukrayna'ya) Daha fazla yardım edilmesi ve destek verilmesi lazım. Her şeye ihtiyaç var. Bu savaşı durdurmamız lazım. Biz düşersek herkes düşer. Bunlar burada bırakmayacak, devam edecek." şeklinde konuştu.