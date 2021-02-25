Almanya'da Rusya için casusluk faaliyetinde bulunduğu suçlamasıyla bir Alman hakkında dava açıldı

Almanya'da Rusya için casusluk faaliyetinde bulunduğu suçlamasıyla bir Alman vatandaşı hakkında dava açıldığı bildirildi.

Almanya'da Rusya için casusluk faaliyetinde bulunduğu suçlamasıyla bir Alman vatandaşı hakkında dava açıldığı bildirildi.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Alman vatandaşı Jens F. hakkında casusluk faaliyeti yaptığı gerekçesiyle 12 Şubat'ta Berlin Eyalet Yüksek Mahkemesinde dava açıldı.

İddianamede, Jens F'nin geçmişte Federal Meclis için görevlendirilmiş ve mecliste bulunan elektronik cihazların yasal olarak gerekli denetimlerini yapan bir şirkette çalıştığı belirtildi.

Görevi kapsamında zanlının Federal Meclisin gayrimenkullerinin planlarını içeren PDF belgelerine erişimi bulunduğu aktarılan iddianamede, zanlının Temmuz-Eylül 2017'de kendi iradesiyle Federal Meclisin gayrimenkulleri hakkındaki bilgileri Rus istihbaratına vermeye karar verdiği ifadeleri yer aldı.

İddianamede, Jens F'nin PDF belgelerinden oluşan bir veri taşıyıcısı oluşturduğu ve bunu Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde Rus Askeri İstihbarat Servisinin (GRU) çalışanına gönderdiği öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay