Almanya'da Rus istihbaratının parmağı olduğu düşünülen Gürcü cinayetini federal savcılar devraldı
Ağustos ayında Berlin'de bir Gürcistan vatandaşının öldürülmesinde Rus isthbaratının parmağı olabileceğine inanan Alman federal savcılar davayı yerel yetkililerden devraldı
04.12.2019 07:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 07:43
Almanya'nın Berlin kentinde ağustos ayında bir Gürcistan vatandaşının öldürülmesinde Rus istihbaratının parmağı olabileceğine inanan Alman federal savcılar davayı yerel yetkililerden devraldı.
İsimsiz bir adliye kaynağının Reuters'e yaptığı açıklamaya göre cinayette yabancı bir istihbarat örgütünün rol aldığına dair delillere ulaşıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com