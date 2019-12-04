Almanya'da Rus istihbaratının parmağı olduğu düşünülen Gürcü cinayetini federal savcılar devraldı
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Almanya'da Rus istihbaratının parmağı olduğu düşünülen Gürcü cinayetini federal savcılar devraldı

Ağustos ayında Berlin'de bir Gürcistan vatandaşının öldürülmesinde Rus isthbaratının parmağı olabileceğine inanan Alman federal savcılar davayı yerel yetkililerden devraldı

04.12.2019 07:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 07:43
Almanya'da Rus istihbaratının parmağı olduğu düşünülen Gürcü cinayetini federal savcılar devraldı

'nın Berlin kentinde ağustos ayında bir vatandaşının öldürülmesinde Rus istihbaratının parmağı olabileceğine inanan Alman federal savcılar davayı yerel yetkililerden devraldı.


İsimsiz bir adliye kaynağının Reuters'e yaptığı açıklamaya göre cinayette yabancı bir istihbarat örgütünün rol aldığına dair delillere ulaşıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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