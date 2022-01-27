Almanya'da Rus akademisyen hakkında casusluk suçlamasıyla dava açıldı - Haberler
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Almanya'da Rus akademisyen hakkında casusluk suçlamasıyla dava açıldı

AA, Cüneyt Karadağ - Güncel
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Almanya'da Rus akademisyen hakkında casusluk suçlamasıyla dava açıldı

Almanya'da Rus bir akademisyen hakkında Rusya adına casusluk yapmak suçlamasıyla dava açıldığı bildirildi.

Almanya'da Rus bir akademisyen hakkında Rusya adına casusluk yapmak suçlamasıyla dava açıldığı bildirildi.

Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, şüpheli Ilnur N'nin, Rusya'nın dış istihbarat servisi SVR'ye havacılık projeleri hakkında bilgi vermekle suçlandığı belirtildi.

Şüphelinin 2019 sonlarında bir Rus casusuyla düzenli görüştüğü ve Bavyera Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışırken edindiği bilgileri aktardığı kaydedildi.

Açıklamada, Rus istihbaratının özellikle Ariane uzay fırlatma aracının Avrupa projesiyle ilgilendiği ve İlnur N'ye verdiği bilgiler karşılığında yaklaşık 2 bin 500 avro ödeme yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Ilnur N'nin Haziran 2021'den bu yana tutuklu olduğu bildirildi.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

Havacılık, Almanya, Rusya, Rus, Güncel, Haber

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