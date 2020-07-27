Almanya'da risk bölgelerinden dönen tatilcilere Kovid-19 testi zorunlu hale gelecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya'da risk bölgelerinden dönen tatilcilere Kovid-19 testi zorunlu hale gelecek

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla risk bölgelerinden dönen tatilcilere Kovid-19 testinin yapılması zorunlu hale gelecek.

Almanya'da risk bölgelerinden dönen tatilcilere Kovid-19 testi zorunlu hale gelecek
27.07.2020 19:49 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:01

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla risk bölgelerinden dönen tatilcilere Kovid-19 testinin yapılması zorunlu hale gelecek.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, risk bölgelerinden ülkeye dönen tatilcilere Kovid-19 testinin yapılmasının zorunlu hale getirilmesi için talimat vereceğini belirtti.

Tatilcilerin fark etmeden başkalarına virüsü bulaştırmasının ve yeni enfeksiyon zincirlerinin oluşmasının önlenmesi gerektiğini ifade eden Spahn, yapılacak testlerin ücretsiz olacağını kaydetti.

Alman basınında yer alan haberlerde, ilgili düzenlemenin gelecek haftadan itibaren yürürlüğe girmesinin beklenildiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkede salgınla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü, ABD, Rusya, Mısır, İsrail, Türkiye gibi 130 ülkeyi riskli bölge kategorisinde bulunduruyor.

Geçen hafta yapılan Eyalet Sağlık Bakanları toplantısının ardından (Kovid-19) yayılma riskini azaltmak amacıyla havalimanlarında test merkezleri kurulacağı duyurulmuştu.

Risk bölgelerinden ülkeye dönen ve negatif Kovid-19 testi olmayanların 14 günlük karantinaya girmesi gerekiyor.

Son verilere göre Almanya'da vaka sayısı 205 bin 609, ölü sayısı da 9 bin 118 oldu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi Güncel
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Ekonomi
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü 3. Sayfa
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti Güncel
Öğretmeni lüks aracını YKS şampiyonu öğrencisine hediye etti
Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı Dünya
Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı
Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı
Pınar Gültekin cinayetinde "zanlıya keşif yaptırılsın" talebi: Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına aykırı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 919 yeni vaka tespit edildi
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
'Katil' yazısını cinayet haberinin yer aldığı gazete sayfasıyla kapatmaya çalıştılar
"Katil" yazısını cinayet haberinin yer aldığı gazete sayfasıyla kapatmaya çalıştılar
Adı Galatasaray'la anılan Hulk, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı
Adı Galatasaray'la anılan Hulk, Türkiye'den teklif aldığını doğruladı
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi
Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda Azerbaycan-Ermenistan gerilimini konuştu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda Azerbaycan-Ermenistan gerilimini konuştu
'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
Son Dakika: Altının gram fiyatı 429,5 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 429,5 lirayla tarihi rekor kırdı
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Akrabalar arasındaki park kavgasında, bıçaklanan enişte hayatını kaybetti
Akrabalar arasındaki park kavgasında, bıçaklanan enişte hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk İlhan Cihaner Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kerem Bursin Nebahat Çehre Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Caner Erkin Cüneyt Çakır Mehmet Topal Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Beşiktaş Instagram Başakşehir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Almanya'da risk bölgelerinden dönen tatilcilere Kovid-19 testi zorunlu hale gelecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 21:27:00. #1.15#
title