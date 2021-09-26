Almanya'da resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların 25,8'ini, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ise oyların yüzde... - Haberler
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Almanya'da resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların 25,8'ini, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ise oyların yüzde...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Almanya'da resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların 25,8'ini, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ise oyların yüzde...

Almanya'da resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların 25,8'ini, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ise oyların yüzde 24,2'sini aldı.

Almanya'da resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların 25,8'ini, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ise oyların yüzde 24,2'sini aldı. İki parti arasındaki oy farkı yüzde 1,6'ya yükseldi. - BERLİN

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Haber: Almanya'da resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların 25,8'ini, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ise oyların yüzde... - Haberler
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