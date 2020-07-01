Almanya'da Ren Nehri'nde boğulan anne ve oğlu Muş'ta toprağa verildi
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Almanya'da Ren Nehri'nde boğulan anne ve oğlu Muş'ta toprağa verildi

Almanya'nın Trebur kentinde, Ren Nehri'ne düşen oğlunu kurtarmak isterken akıntıya kapılıp yaşamını yitiren anne ile oğlu Muş'un Hasköy ilçesinde toprağa verildi.

Almanya'da Ren Nehri'nde boğulan anne ve oğlu Muş'ta toprağa verildi
01.07.2020 21:47 | Son Güncelleme: 01.07.2020 21:50

Almanya'nın Trebur kentinde, Ren Nehri'ne düşen oğlunu kurtarmak isterken akıntıya kapılıp yaşamını yitiren anne ile oğlu Muş'un Hasköy ilçesinde toprağa verildi.

Frankfurt kenti yakınlarındaki Trebur kasabasında 5 gün önce Ren Nehri'ne düşen oğlu 5 yaşındaki Mehmet Fadıl Erol'u kurtarmak için 2 kez suya atlayan anne Gülhan Erol (30) oğlu ile akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Uçak ile Muş Havalimanı'na, buradan da kara yolu ile Hasköy ilçesine getirilen anne ve oğlunun cenazeleri ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bugün acı bir tablo ile karşı karşı olduklarını söyledi.

Yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Karayel, şunları kaydetti:

"8 yıl önce Muş'tan Almanya'ya gidiyorlar. Orada suya düşen çocuğu için canını feda eden bir anne. Mekanı cennet olsun. Aileye destek olmak ve acılarını paylaşmak için gelen herkese teşekkür ederim. Ailesinin ve ilçe halkımızın başı sağ olsun."

Kaynak: AA

Manşet

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