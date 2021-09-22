Almanya'da rehine krizi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da rehine krizi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Almanya'da rehine krizi

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yer alan Greding kasabası yakınlarındaki A9 otoyolunda bir yabancı plakalı otobüste bir silahlı şahıs 3 kişiyi rehin almasıyla başlayan rehine krizi, polis ekiplerinin şahsı gözaltına alması ile son buldu.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yer alan Greding kasabası yakınlarındaki A9 otoyolunda bir yabancı plakalı otobüste bir silahlı şahıs 3 kişiyi rehin almasıyla başlayan rehine krizi, polis ekiplerinin şahsı gözaltına alması ile son buldu.

Almanya'nın Bavyera eyaleti orta Frankonya bölgesinde Greding kasabası yakınlarındaki A9 otoyolu üzerindeki bir yabancı plakalı otobüste bir silahlı saldırganın yolculardan 3 kişiyi rehin alması üzerine rehine krizi yaşandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olay yerine polis ve anti terör ekipleri sevk edildiği ve otoyolun her iki istikametinin trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Yürütülen çalışmaların ardından şahsın gözaltına alındığını belirten polis, olay yerinde ise şahsın kullandığı silaha ulaşılamadığını ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Polis, "Şu ana kadar bir silah bulunamadı. Otobüs halen aranıyor. Olay yerinde adli inceleme yapılıyor" ifadelerini kullandı. - FRANKFURT

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Şanlıurfa'da gizemli olay! Sırtından vurularak öldürülen şahsın aynı saatlerde kızı kayboldu

Şanlıurfa'da gizemli olay! Sırtından vurularak öldürülen şahsın aynı saatlerde kızı kayboldu

 Otobüs durağında herkesi tedirgin eden poşetin içerisinden sızma zeytinyağı çıktı

Otobüs durağında herkesi tedirgin eden poşetin içerisinden sızma zeytinyağı çıktı

 Karantinayı ihlal eden adamla, doktor arasında 'ilaç yazma' tartışması yaşandı

Karantinayı ihlal eden adamla, doktor arasında "ilaç yazma" tartışması yaşandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Cansu Dere Burak Yamantürk
Spor Fatih Terim Domagoj Vida Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Demir Çelik Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Almanya'da rehine krizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 01:42:19. #1.11#