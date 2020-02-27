Almanya'da Regaip Kandili idrak edildi

27.02.2020 23:36 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:36

Almanya'nın Köln kentinde camileri dolduran Müslümanlar, Regaip Kandili'ni idrak etti.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, din görevlileri Naci Şengün, Gökhan Uygun ve Mahir Örgüz, Kur'an-ı Kerim'in ardından Mevlid-i Şerif okudu.

Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Muharrem Kuzey, vaazında üç ayların başlangıcı Regaip Kandili hakkında bilgi vererek, gecenin dua ve ibadetle geçirilmesinin manevi açıdan çok değerli olduğunu söyledi.

Rahmet iklimine girilen bu mübarek günlerde kalplerin kin, nefret ve haset gibi manevi hastalıklardan temizlenmesi gerektiğini belirten Kuzey, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Programın sonunda, Müslümanlar ellerini semaya açarak, hep birlikte dua etti.

Kaynak: AA