Almanya'da radyo kulesinde platform çöktü: 3 ölü

Almanya'da radyo kulesinde platform çöktü: 3 ölü

Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan bir radyo kulesindeki platformun çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

03.09.2019 13:23
Almanya'da radyo kulesinde platform çöktü: 3 ölü
Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan bir radyo kulesindeki platformun çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Alman medyası, radyo kulesinde 50 metre yüksekteki bir platformun çöktüğünü ve yola düştüğünü, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken; platformun çökme nedeni araştırılıyor.


Kaynak: DHA
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