Almanya'da radyo kulesinde platform çöktü: 3 ölü
Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan bir radyo kulesindeki platformun çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
03.09.2019 13:23
Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan bir radyo kulesindeki platformun çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Alman medyası, radyo kulesinde 50 metre yüksekteki bir platformun çöktüğünü ve yola düştüğünü, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken; platformun çökme nedeni araştırılıyor.
Kaynak: DHA