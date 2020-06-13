Almanya'da prize takılı şarj aleti yangına neden oldu Almanya'nın Köln kentinde prize takılı şarj aleti yangına neden oldu.

Almanya'nın Köln kentinde prize takılı şarj aleti yangına neden oldu. İçeride mahsur kalan hamile kadını ölümden komşuları kurtardı.

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Mülheim semtinde prize takılı şarj aleti yangına neden oldu.Prize takılı şarj aletinin patlamasıyla meydana gelen yangında, evden çıkan dumanları gören bölge sakinleri yangına müdahale etmek için dışarı koştu. Bölge sakinleri, yanan evin içinde mahsur kalan hamile kadını ve 7 yaşındaki çocuğunu, pencerenin camını kırarak kurtardı. Bölge sakinleri, yaralı olarak kurtardıkları hamile kadını kendi araçlarıyla hastaneye götürdü. O anlar ise bir görgü tanığının kamerasına yansıdı.

13 KİŞİ EVDEN TAHLİYE EDİLDİ

Komşuların çağrısıyla kısa sürede olay yerine gelen itfaiye alevler tüm binayı sarmadan yangını söndürdü. Komşuların ani müdahalesi ve itfaiyenin zamanında gelmesi ile olası facia yaşanmadan önlendi. Ahşap yapı olan binada yaşayan tamamı Bulgar vatandaşı 13 kişi tahliye edildi. Telefon şarj aletinin patlamasıyla alevler içinde kalan daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA