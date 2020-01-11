Almanya'da polisin bir Türk vatandaşını öldürmesi protesto edildi
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Almanya'da polisin bir Türk vatandaşını öldürmesi protesto edildi

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde Türk vatandaşı Mehmet Bulğu'nun polis kurşunuyla vurularak öldürülmesi protesto edildi.

11.01.2020 23:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 23:52
Almanya'da polisin bir Türk vatandaşını öldürmesi protesto edildi

'nın Gelsenkirchen kentinde Türk vatandaşı Mehmet Bulğu'nun polis kurşunuyla vurularak öldürülmesi protesto edildi.


Olayın yaşandığı Gelsenkirchen polis karakolu önünde toplanan protestocular, Mehmet Bulğu'nun 4 polis kurşunuyla vurulmasına tepki gösterip, olayda ihmali bulunanların görevden el çektirilmesini istedi ve "Polis şiddetine hayır" sloganı attı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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