Almanya'da polisin bir siyahi göstericiye şiddeti tartışma yarattı
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Almanya'da polisin bir siyahi göstericiye şiddeti tartışma yarattı

Almanya'nın başkenti Berlin'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesine protesto eden siyahi göstericinin de polis şiddetine maruz kalması, ülkede tartışma konusu oldu.

Almanya'da polisin bir siyahi göstericiye şiddeti tartışma yarattı
07.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:15

Almanya'nın başkenti Berlin'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesine protesto eden siyahi göstericinin de polis şiddetine maruz kalması, ülkede tartışma konusu oldu.

Alexander Meydanı'nda dün çekildiği belirtilen ve Twitter'da birçok kişi tarafından paylaşılan görüntülerde, 4 polis, ABD'deki ırkçılık ve siyahilere karşı polis şiddetine karşı gösteri yapanlar arasından 4 siyahiyi iterek durdukları yerden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Polis köpeklerinin de kullanıldığı olayda, mukavemet gösteren siyahilerden biri, polisler tarafından yere düşürülüyor.

En az 3 polis, yere yatırdıkları siyahi göstericinin üzerine oturarak başına ve vücuduna şiddetli şekilde vuruyor. Birkaç polis de göstericiye şiddet uygulayan meslektaşlarının etrafını çevreliyor.

Etrafta bulunanlar da olaya "Bu sadece bir insan. Yeterli değil miydi? George Floyd yeterli değil miydi? Neden yapıyorsunuz böyle bir şeyi? O sadece tek bir kişi." ifadeleriyle tepki gösteriyor.

ABD'de polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi George Floyd için düzenlenen gösteriye dün 15 bin kişi katılmıştı.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, gösteri bittikten bir grubun polise şişe ve taş attığı belirtilmişti.

Olaylarda 93 kişinin gözaltına alınmıştı.

Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürülmesi olayı

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs'ta, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum." diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmış, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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