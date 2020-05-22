Almanya'da polis yolcunun bagajında bulunan altınlara el koydu Almanya'da gümrük polisi bir Türk yolcunun bagajında bulunan altınlara el koydu.

Almanya'da gümrük polisi bir Türk yolcunun bagajında bulunan altınlara el koydu.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Düsseldorf Havaalanı'nda gümrük polisi 1 Türk vatandaşının bagajında 11 bin 649 Euro değerinde kayıt dışı altın yakaladı. Polis, bagajda bulunan 9 altın bilezik, 230 gram 2 adet kolye ve birkaç adet altın zincire el koydu. Altınlarına el koyulan vatandaş ifadesinde altınları düğün hediyesi için aldığını dile getirirken, polis altınlar hakkında işlem başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA