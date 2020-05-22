Almanya'da polis yolcunun bagajında bulunan altınlara el koydu
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Almanya'da polis yolcunun bagajında bulunan altınlara el koydu

Almanya'da gümrük polisi bir Türk yolcunun bagajında bulunan altınlara el koydu.

Almanya'da polis yolcunun bagajında bulunan altınlara el koydu
22.05.2020 18:02 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:05

Almanya'da gümrük polisi bir Türk yolcunun bagajında bulunan altınlara el koydu.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Düsseldorf Havaalanı'nda gümrük polisi 1 Türk vatandaşının bagajında 11 bin 649 Euro değerinde kayıt dışı altın yakaladı. Polis, bagajda bulunan 9 altın bilezik, 230 gram 2 adet kolye ve birkaç adet altın zincire el koydu. Altınlarına el koyulan vatandaş ifadesinde altınları düğün hediyesi için aldığını dile getirirken, polis altınlar hakkında işlem başlattı. - DUSSELDORF

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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