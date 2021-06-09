Almanya'da polis teşkilatına operasyon

Almanya'nın Hessen eyaletinde farklı WhatsApp gruplarında ırkçı paylaşımlarda bulunmak ve Nazi sembolleri paylaşmakla suçlanan 20 polisin evinde ve çalıştığı polis ofisinde aramalar yapıldı.

Almanya'nın Hessen eyaletinde farklı WhatsApp gruplarında ırkçı paylaşımlarda bulunmak ve Nazi sembolleri paylaşmakla suçlanan 20 polisin evinde ve çalıştığı polis ofisinde aramalar yapıldı.

Almanya'da Hessen Eyaleti Kriminal Polis Ofisi ve Frankfurt Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aşırı sağ örgüt propagandası yapmakla suçlanan 20 polise operasyon gerçekleştirildi. Yaşları 29 ile 54 arasında değişen polislerin, ırkçı grupların bulunduğu WhatsApp gruplarında yabancı düşmanı, kışkırtıcı içerikler ve Nazi sembolleri paylaştıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturmada evlerde ve polis ofislerinde aramalar yapıldığı bildirildi. Operasyonun 2016, 2017 ve 2019'da işlenen suçlarla ilgili olduğu aktarılırken, halen polis teşkilatında görev yapan 19 polisin izne ayrıldığı, birinin ise açığa alındığı ifade edildi. - FRANKFURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı