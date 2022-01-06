Almanya'da polis köpeklerinin görevlerine "tasma çekme" yasağı üzerine ara verildi

Almanya'da hayvanlara kötü muamele konusunda yeni düzenlemelerin yer aldığı yasa kapsamında gelen "tasma çekme" yasağının ardından, bazı polis köpeklerinin görevlerine ara verildiği bildirildi.

The Guardian'ın haberine göre, olay yerindeki faillerin üzerine saldırmak üzere eğitilmiş polis köpeklerinin kontrol edilme biçimi ile köpekleri kötü muameleden korumak için çıkarılan yeni yasa arasındaki çelişki nedeniyle söz konusu köpeklerin ve onları yöneten polislerin görevlerine zorunlu olarak ara verildi.

Özel eğitimli polis köpeğini potansiyel bir suçluya yönlendirmek için tasmanın kullanılması, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni yasaya aykırı bulunuyor.

Polis, faillerin tutuklanması, uyuşturucu ve patlayıcı madde tespiti veya kayıp kişilerin bulunması gibi çeşitli operasyonlarda kullanılan yaklaşık 130 köpekten 49'unun, yasayla uygulama arasındaki çelişki ortadan kaldırılana kadar görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Polis Sözcüsü Thilo Cablitz, köpeklerle ilgili hayvan koruma yasasındaki yeni düzenlemeler nedeniyle hizmet köpeklerinin bir kısmını kullanamadıklarını belirterek görevine ara verilen köpekler arasında özel kuvvetlerle çalışan ve suçluları gözaltına almak için kullanılan köpeklerin de yer aldığını kaydetti.

Rutin koruma köpeklerine verilen eğitimler ya da "Schutzhunde" olarak anılan özel eğitim, köpeğin tasmasını kısaca çekerek köpeğin saldırıyı ne zaman sonlandıracağını kontrol edebilmeyi içeriyor. Söz konusu müdahale ile köpeğin durdurularak failin ciddi şekilde yaralanmasına hatta ölümüne engel olmak amaçlanıyor.

Hayvanlara işkence edilmesiyle ilgili yeni düzenlemelerin getirildiği yasa kapsamında köpekler eğitilirken bu tür cezalandırıcı uyarıcıların kullanılmasına izin verilmiyor.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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