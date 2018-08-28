Almanya'da Polis Karakolunun Karşısına Başkan Erdoğan'ın Heykelini Diktiler

Almanya'da Wiesbaden polis karakolunun karşısına, Türklerin de yoğun olarak oturduğu yere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 metre yüksekliğindeki heykeli dikildi. Heykel halk kadar Alman polislerini de şaşırtırken,

KÜLTÜR BİENALİ KAPSAMINDA DİKİLDİ

Kültür bienali kapsamında kentin merkezindeki 'Alman Birliği' isimli meydana dikilen heykel, açılır açılmaz ilgi odağı oldu.

Heykelden haberdar olanlar meydana koşup fotoğraf ve video çekerek sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada duruma anlam verememekten öfkeye varan tepkiler gösterildi.

POLİSLER DE ŞAŞKIN

Heykel halk kadar Alman polislerini de şaşırttı. Polis karakolunun hemen yanı başında dikilen heykelin etrafında toplaşıp hayretle Erdoğan'a bakan polis memurları görüldü. Polislerin bazıları da heykel ile hatıra fotoğrafı çektirdi.