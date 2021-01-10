Almanya'da polis ile aşırı solcular arasında arbede yaşandı
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Almanya'da polis ile aşırı solcular arasında arbede yaşandı

10.01.2021 22:09 | Son Güncelleme: 10.01.2021 22:12
Almanya'da polis ile aşırı solcular arasında arbede yaşandı

Almanya'da aşırı sol grupların düzenlediği yürüyüşte göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Almanya'da aşırı sol grupların düzenlediği yürüyüşte göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Berlin'de 1919'da öldürülen Marksist siyasetçi Rosa Luxemburg'u anmak üzere gerçekleştirilen yürüyüşte, aşırı sol grupların yasaklı bazı sembolleri açması üzerine polis müdahalede bulundu.

Bunun üzerine yürüyüşe katılanlar, şişe ve flamalarla polise mukavemette bulundu. Polis, bunun üzerine biber gazı kullandı.

Yaşanan arbedenin ardından 32 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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