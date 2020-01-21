Almanya'da polis açığına önlem amacıyla istenilen dil seviyesi düşürüldü
2020 yılında 853 polis memuru emekli olmasının ardından toplam 2 bin 150 personel ihtiyacı doğan Almanya’nın federal polis gücü (Bundespolizei), personel kıtlığı nedeniyle başvuranlar için Almanca dil gereksinimlerini azalttı.
21.01.2020 17:47 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:47
Alman polis teşkilatı personel yetersizliği nedeniyle işe alımlarda istenen dil seviyesini düşürdü.
2020 yılında 853 polis memurunun emekli olmasının ardından toplam 2 bin 150 personel ihtiyacı doğan Almanya'nın federal polis gücü (Bundespolizei), personel azlığı nedeniyle başvuranlar için Almanca dil gereksinimlerini düşürdü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com