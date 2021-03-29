Almanya'da perakendecilerden herkese 500 euro hediye talebi
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Almanya'da perakendecilerden herkese 500 euro hediye talebi

Deutsche Welle - Haberler | Dünya
Almanya'da perakendecilerden herkese 500 euro hediye talebi

Koronavirüs pandemisinin olumsuz etkilediği ekonominin ve ticaretin canlanması için Almanya'da perakendeciler her vatandaşa 500 euro tutarında hediye çeki verilmesini talep ediyor.

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Koronavirüs pandemisinin olumsuz etkilediği ekonominin ve ticaretin canlanması için Almanya'da perakendeciler her vatandaşa 500 euro tutarında hediye çeki verilmesini talep ediyor.Almanya'da koronavirüs pandemisinin olumsuz etkilediği ekonominin ve ticaretin canlanması için perakendeciler her vatandaşa 500 euro tutarında hediye çeki verilmesini talep ediyor. Almanya Ticaret Birliği (HDE) Başkanı Stefan Genth, "Her vatandaşa ilaveten 500 euro ile 40 milyar euroya kadar bir piyasa talebinin yaratılması mümkün olabilir" diye konuştu. Handelsblatt gazetesine verdiği demeçte Genth, "pandeminin kontrol altına alınması ve insanların baskı hissetmeden, rahatça yeniden alışverişe çıkma isteği duyması" halinde söz konusu hediye çeklerinin de düşünülebileceğini söyledi.

"İhtiyaç ve gelirden bağımsız hediye edilsin" teklifi

HDE Başkanı Stefan Genth, 500 euroluk katkının diğer devlet yardımı veya işsizlik desteği gibi ödemelerin dışında tutulması, onlara mahsuben verilmemesi gerektiğini söyledi. Genth ödemenin çalışanlarda maaşın, emeklilerde emeklilik maaşlarına eklenebileceğini, geçim yardımı alanlarda da belediyeler tarafından verilen desteğin üzerine konabileceğini söyleyerek teknik alt yapı için de somut öneri getirdi.

Serbest meslek sahipleri ile diğer gruplar için de korona yardımlarında olduğu gibi bir başvuru sistemi üzerinden söz konusu 500 euro hediyenin verilebileceğini belirten HDE Başkanı, bunun pandeminin yarattığı olumsuz süreçten sonra yeni bir başlangıç için anlamlı bir işaret olacağını vurguladı. HDE, 500 euronun insanların ihtiyacı olup olmamasından bağımsız verilmesi gerektiğini savunuyor ve bürokratik engellemelerle zaman kaybetmeye gerek olmadığının da altını çiziyor.

Almanya'da verilen milyarlarca euroluk korona desteğinde uzun süre teknik alt yapı sıkıntısı yaşanmış, bürokrasi sebebiyle pek çok işletme aylarca destek alamadığı için iflasın eşiğine gelmişti.

Federal Hükümet perakendecilerden gelen teklife ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Almanya'da hükümet, geçen sene bütün çocuklar için ailelere bir kereye mahsus 350 euro yardım yapmış, bu sene Mayıs ayı için de tekrar 150 euro destek verme kararı almıştı. AFP/ETO,EC

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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