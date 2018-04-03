Almanya'da Perakende Satışlar Şubatta Azaldı

Almanya'da perakende satışlar, bu yılın şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) yayımladığı geçici verilere göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış perakende satışlar, şubat ayında ocak ayına kıyasla yüzde 0,7 geriledi.

Geçen yılın şubat ayına göre ise yüzde 1,3 artan perakende satışlar, piyasalardaki aylık yüzde 0,7 ve yıllık da yüzde 2,4'lük artış beklentisinin altında gerçekleşti.

Diğer yandan satışa açık gün sayısı, 2018 ve 2017'nin şubat aylarında 24 olarak kaydedildi.