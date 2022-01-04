Almanya'da perakende satışlar salgın ve tedarik darboğazına rağmen arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları ve tedarik darboğazlarına rağmen Almanya'da reel perakende satışların geçen yıl ortalama yüzde 0,9 yükseleceği tahmininde bulundu.

Destatis, perakende satışlara ilişkin kasım ayı ve 2021 geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artış gösterdi. Satışlar, 2020'nin kasım ayına göre yüzde 2,9 düşüş kaydetti.

Noel alışverişi öncesi kasımda gıda, içecek ve tütün ürünlerine talep yüksek olurken, bu ürünlerde perakende satışlar Kasım 2020'ye göre reel olarak yüzde 0,9 arttı. Süpermarketlerin reel satışları ise yüzde 0,8 yükseldi.

"Efsane Cuma" ve "Siber Pazartesi" gibi satış kampanyalarına rağmen kasımda İnternet ve posta yolu ile siparişlerde yüzde 3,1 düşüş görüldü. Mobilya, beyaz eşya ve inşaat malzemelerinde yüzde 1,2 ve tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri satışlarında ise yüzde 3,8 düşüş görüldü.

Art arda 12 yıllık yükseliş

Destatis, Kovid-19 kısıtlamaları ve tedarik darboğazlarına rağmen 2021'de reel perakende satışların bir önceki yıla göre yüzde 0,6 ile yüzde 1,2 arasında (ortalama yüzde 0,9) yükseleceği tahmininde bulundu. Bunun gerçekleşmesi halinde ülkede perakende satışlarda art arda 12 yıllık yükseliş yaşanmış olacak.

Destatis açıklamasında, söz konusu yükseliş tahmininin ocak-kasım dönemindeki perakende cirosunun hesaba katılarak yapıldığı belirtildi.

Bu arada, tekstil, giyim, ayakkabı ve deri perakende satışları koronavirüs kısıtlamalarından en olumsuz etkilenenler oldu.

Almanya'da Noel'den önceki yüksek cirolu dönemde, perakendecilerin neredeyse yüzde 82'si başta elektronik ürünler olmak üzere tedarik darboğazları nedeniyle ürün kıtlığı yaşadı.

Ülkede perakendeciler geçen yılın son iki ayında daha katı Kovid-19 kurallarını uygulamak zorunda kaldı. Süpermarketler ve eczaneler gibi günlük ihtiyaçlara yönelik perakendeci mağazalar dışında, Kovid-19'da 4.dalga nedeniyle sadece aşılanmış veya iyileşmiş (2G kuralı) olanların mağazalara girmesine izin verildi.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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