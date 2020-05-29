Almanya'da perakende satışlar nisanda beklenenden çok daha az düştü Almanya'da reel perakende satışlar, nisan ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek için uygulanan tedbirlerin etkisiyle piyasalardaki aylık yüzde 12 düşüş beklentisine karşın bir önceki aya göre yüzde 5,3 daraldı.

Almanya'da reel perakende satışlar, nisan ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek için uygulanan tedbirlerin etkisiyle piyasalardaki aylık yüzde 12 düşüş beklentisine karşın bir önceki aya göre yüzde 5,3 daraldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin nisan ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, nisanda bir önceki aya göre yüzde 5,3 azaldı. Satışlar, 2019'un nisan ayına kıyasla ise reel olarak yüzde 6,5 azalış kaydetti.

Perakende satışların, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için çoğu işletmenin kapalı olduğu nisan ayında piyasalardaki aylık yüzde 12 düşüş beklentisinin altında gelmesi dikkati çekti.

Federal İstatistik Ofisi, nisanda gıda, içecek ve tütün ürünlerine talebin yüksek olduğunu da vurguladı. Bu ürünlerde perakende satışlar Nisan 2019'a göre yüzde 9,5 arttı.

Süpermarketlerin reel satışları ise yüzde 11,5 artış gösterdi.

İnternet ve posta yolu ile siparişlerde ocakta yüzde 24,2 artış görülürken, gıda dışı perakende satışlarında yüzde 14,5 düşüş kaydedildi. Gıda dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) satışlarında yüzde 70,7 ile 1994'ten beri en yüksek düşüş görüldü.

Martta, Almanya'da reel perakende satışlar şubat ayına göre yukarı doğru revize olarak yüzde 4 azalış kaydetmişti.

Kaynak: AA