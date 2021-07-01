Almanya'da perakende satışlar, mayısta salgın kısıtlamalarının gevşetilmesi ile yüzde 4,2 arttı
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Almanya'da perakende satışlar, mayısta salgın kısıtlamalarının gevşetilmesi ile yüzde 4,2 arttı

Almanya'da perakende satışlar, mayısta salgın kısıtlamalarının gevşetilmesi ile yüzde 4,2 arttı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya'da reel perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında sıkı kısıtlamaların kademeli gevşetilmeye başlanmasıyla mayısta bir önceki aya göre yüzde 4,2 arttı.

Almanya'da reel perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında sıkı kısıtlamaların kademeli gevşetilmeye başlanmasıyla mayısta bir önceki aya göre yüzde 4,2 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin mayıs ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,2 artış gösterdi. Reel satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,4 azalış kaydetti.

Perakende satışlardaki artışın, Kovid-19 salgınında kısıtlamaların gevşetilmesi nedeniyle aylık yüzde 5 artış beklentisinin altında kalması dikkati çekti.

Destatis açıklamasında, "Bu artışın, mayısta ülke çapında düşen Kovid-19 vakaları ve buna bağlı olarak salgınla ilgili federal kısıtlamaların gevşetilmesi ile ilgili olması muhtemeldir." denildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi, mayıs ayındaki perakende satışların reel olarak Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce, Şubat 2020'deki seviyesinin yüzde 3,9 üstünde kaldığını da belirtti.

Destatis, mayısta gıda, içecek ve tütün ürünlerine talebin yüksek olduğunu belirtirken, bu ürünlerde perakende satışlar Nisan 2021'ye göre reel olarak yüzde 3,4 arttı. Süpermarketlerin satışları ise söz konusu dönemde yüzde 2,6 artış kaydetti.

İnternet ve posta yolu ile siparişlerde mayısta reel olarak aylık bazda yüzde 5,7 artış görüldü. Mobilya, beyaz eşya ve inşaat malzemeleri perakende satışların da yüzde 9,6 yükseliş oldu.

Gıda dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) satışlarında ise yüzde 6,7 artış görüldü.

Almanya'da mayıs ayının ilk haftasında 4 Kasım 2020'den bu yana vaka sayılarının artışıyla sıkılaştırılarak uygulanmakta olan Kovid-19 kısıtlamalarının 9 Mayıs'tan itibaren çok kademeli ve temkinli açılım sürecinin başlatılmasıyla gevşetilmesi kararı alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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Almanya'da perakende satışlar, mayısta salgın kısıtlamalarının gevşetilmesi ile yüzde 4,2 arttı - Haberler
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