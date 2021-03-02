Almanya'da perakende satışlar, Kovid-19 kısıtlamalarıyla ocakta düştü
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Almanya'da perakende satışlar, Kovid-19 kısıtlamalarıyla ocakta düştü

02.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:55
Almanya'da perakende satışlar, Kovid-19 kısıtlamalarıyla ocakta düştü

Almanya'da reel perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgası nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırıldığı ocakta bir önceki aya göre yüzde 4,5 geriledi.

Almanya'da reel perakende satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgası nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırıldığı ocakta bir önceki aya göre yüzde 4,5 geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin ocak ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,5 azalış gösterdi. Satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8,7 düşüş kaydetti.

Perakende satışlardaki düşüşün, Kovid-19 salgınının ikinci dalgasında kısıtlamaların sıkılaştırılarak devam ettirilmesi nedeniyle aylık yüzde 0,3 düşüş beklentisinin çok üstünde olması dikkati çekti.

Destatis, ocakta gıda, içecek ve tütün ürünlerine talebin yüksek olduğunu belirtirken, bu ürünlerde perakende satışlar Ocak 2020'ye göre reel olarak yüzde 4,3 arttı. Süpermarketlerin satışları ise söz konusu dönemde yüzde 5,3 artış kaydetti.

İnternet ve posta yolu ile siparişlerde aralıkta reel olarak yıllık bazda yüzde 31,7 artış görülürken, mobilya, beyaz eşya ve inşaat malzemeleri perakende satışları yüzde 43,2 geriledi.

Gıda dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) satışlarında ise yüzde 26,3 düşüş görüldü.

Almanya'da reel perakende satışlar, Aralık 2020'de kasım ayına kıyasla yüzde 9,6 düşüş kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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