Almanya'da perakende satışlar, ağustosta 'normale dönüşle' yüzde 1,1 arttı - Haberler
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Almanya'da perakende satışlar, ağustosta "normale dönüşle" yüzde 1,1 arttı

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Almanya'da perakende satışlar, ağustosta

Almanya'da reel perakende satışlar, perakendecilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normale dönmesiyle ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,1'lik artış kaydetti.

Almanya'da reel perakende satışlar, perakendecilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normale dönmesiyle ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,1'lik artış kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin ağustos ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 artış gösterdi. Reel satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,4 yükseliş kaydetti.

Perakende satışlardaki artışın, Kovid-19 salgınında kısıtlamaların gevşetilmesi nedeniyle aylık yüzde 1,5 artış beklentisinin altında kalması dikkati çekti. Temmuzda satışlar yüzde 4,5 gerilemişti.

Destatis, ağustosta gıda, içecek ve tütün ürünlerine talebin düşük olduğunu belirtirken, bu ürünlerde perakende satışlar Temmuz 2021'e göre reel olarak yüzde 3,4 düştü.

Süpermarketlerin satışları ise söz konusu dönemde yüzde 2,8 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi, ağustos ayındaki gıda, içecek ve tütün perakende satışların reel olarak Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce, Şubat 2020'deki seviyesinin yüzde 5 altında kaldığını belirtti.

İnternet ve posta yolu ile siparişlerde ağustosta reel olarak aylık bazda yüzde 9 artış görüldü. Mobilya, beyaz eşya ve inşaat malzemeleri perakende satışların da yüzde 1,6 yükseliş oldu.

Gıda dışı perakende (tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri) satışlarında ise yüzde 4,9 artış görüldü.

"Enerji fiyatlarında devam eden artış tüketici duyarlılığı için bir tehdit"

Bankhaus Lampe Başekonomisti Alexander Krüger, perakende satışlara ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 salgınında kısıtlamaların "gevşetilme coşkusunun" ardından perakende sektöründe "normale" geçişin gerçekleştiğini belirtti.

Lampe, "Enerji fiyatlarında devam eden artış, mevcut tüketici duyarlılığı için bir tehdit." ifadesini kullandı.

Analistlere göre, Almanya'da yıllık enflasyonun yüzde 4,1 ile 1993'ten beri en yüksek seviyede olması da tüketicilerin satın alma gücünü olumsuz etkiliyor.

Öte yandan, ülkede yılın ocak-ağustos döneminde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,2 arttı.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
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