Almanya'da parkta cuma namazı kılındı Almanya'da korona virüs salgını nedeniyle camilerde randevu alınarak izin verilen ibadetlere tepki olarak cuma namazı parkta kılındı.

Almanya'da korona virüs salgını nedeniyle camilerde randevu alınarak izin verilen ibadetlere tepki olarak cuma namazı parkta kılındı.

Almanya'da korona virüs salgını nedeni ile camilerde randevu ile namaz kılınmasına karar verilmişti. Bu karara tepki gösteren bir grup Berlinli Türk bugün cuma namazını parkta kıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Hasenheide Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar cuma namazını açık havada kıldı. Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden haberleştiklerini ve bir araya geldiklerini açıkladı. Parka gelen vatandaşlar namaz için uygun bir bölgenin bulunmasının ardından pusula yardımı ile kıblenin yönünü tespit etti. Ezanın okunmasının ardından Rıza Karataş, isimli vatandaşın imamlığında cuma namazı kılındı.

Namaza katılan İsmet Mısırlıoğlu, yaptığı açıklamada Almanya'da var olan toplanma ve ibadet etme özgürlüğünü kullandıklarını ifade ederek, parkta namaz kılmalarına engel herhangi bir hukuki durumun söz konusu olmadığını belirtti. Mısırlıoğlu, "Almanya'da toplanma özgürlüğü çerçevesinde herhangi bir resmi makama başvuru yapılması gerekmiyor. Korona önlemleri çerçevesinde şu anda on kişi, elli kişi spontane burada buluşup namaz da kılabiliriz, istersek spor da yapabiliriz, tabi hukuk çerçevesinde. Biz bugün temel hakkımızı ve hürriyetimizi barışçıl bir şekilde kullandık" ifadelerini kullandı.

Mısırlıoğlu, salgın nedeni ile camilerde uygulanan randevu usulü namaz kılınmasından rahatsız olduğunu belirterek, "Camilerde randevu usulü namaz devam ediyor. Güzel etsin. Ama ben şahsen rahatsız oldum, ben randevu usulü namaz kılmak istemiyorum. O nedenle burada açık havada buluşup cuma namazımızı kılıyoruz. Havalar müsaade ettiği sürece de devam edeceğiz inşallah" dedi.

Namazda cemaate imamlık eden Rıza Karataş, yaptığı açıklamada kurallar gereği camilerde sınırlı sayıda insanın namaz kılabildiğini ama açık alanda 100 kişiye kadar cemaatle birlikte namaz kılınabileceğini aktardı. Karataş "Gördüğüm kadarıyla şu anda camilerde insanlarda bir tedirginlik var. Parkta ise daha geniş, daha rahat bir alan var. Bunun İslam tarihinde de geçmişte de örnekleri var. Tabi ki mescitler ihtiyaç dahilinde daha ön plandadır ve tercih edilmelidir. Parkta namazın hukuken bir sakıncası yok. An itibarıyla 100 kişi bir araya gelebiliyor. Ama bizim için şimdilik mesafeye dikkat ederek 40 kişilik cemaat yeterli. Bunu en azında yaz mevsimi boyunca denemek istiyoruz" dedi.

Öte yandan vatandaşlar, bayram namazını da aynı parkta kılmıştı. Vatandaşlar, salgın tedbirleri boyunca ve havalar müsaade ettiği sürece cuma namazlarını açık havada parkta kılmakta kararlı olduklarını ifade ettiler. - BERLİN

Kaynak: İHA