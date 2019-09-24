Almanya'da organize suç raporu

24.09.2019 19:06

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, 2018'de organize suçlardan kaynaklanan toplam zararın 691 milyon avro olduğunu söyledi.



Seehofer, Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch ile Berlin'deki Basın Merkezi'nde yaptığı açıklamada "2018 organize suç raporu"nu tanıttı.



Alman güvenlik birimlerinin profesyonel organize suç yapılarıyla karşı karşıya olduğuna ve bunların uluslararası düzeyde faaliyet gösterdiğine işaret eden Seehofer, 2018'de organize suç şebekelerinin işlediği suçların azalmasına rağmen bu yapıların oluşturduğu tehdidin halen yüksek olduğunu kaydetti.



Organize suçların başında uyuşturucu ticaretinin ve mali suçların geldiğini belirten Seehofer, 2018'de 535 suçla ilgili soruşturma açıldığını ifade etti.



Soruşturmalarda organize suçlardan elde edilen gelirin tespit edildiğini ifade eden Seehofer, "2018'de organize suçlardan oluşan toplam zarar 691 milyon avro oldu." dedi.



BKA Başkanı Münch de organize suçlarla ilgili tespitlere göre 150 grup ile Almanların ilk sırada yer aldığını, 71 grupla Türklerin ikinci ve 26 grupla Arnavutların üçüncü olduğunu ifade etti.

Raporda, organize suçlara karışan Almanların sayısının 2 bin 23 olduğu ifade edilirken, Almanları 714 ile Türkler, 404 ile Polonyalılar ve 244 ile Arnavutlar izledi.



Öte yandan, toplantıda, Türkiye ile işbirliğine dair bir soruya cevap veren Seehofer, geçmişte Türkiye'den Almanya'ya ziyaretlerin olduğunu, kendisinin de gelecek hafta Türkiye'ye gideceğini kaydetti.

Kaynak: AA