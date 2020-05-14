Almanya'da ordu ile aşırı sağ bağlantısını soruşturan polisler özel kuvvetler askerinin evinde...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Almanya'da ordu ile aşırı sağ bağlantısını soruşturan polisler özel kuvvetler askerinin evinde...

Almanya'da ordu ile aşırı sağ gruplar arasındaki bağlantıları soruşturan polis, özel kuvvetler mensubu bir askerin evinde bulunan silah ve patlayıcılara el koydu.

Almanya'da ordu ile aşırı sağ bağlantısını soruşturan polisler özel kuvvetler askerinin evinde...
14.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:30

Almanya'da ordu ile aşırı sağ gruplar arasındaki bağlantıları soruşturan polis, özel kuvvetler mensubu bir askerin evinde bulunan silah ve patlayıcılara el koydu.

Almanya'da Özel Kuvvetler (Kommando Spezialkräfte - KSK) mensubu 45 yaşındaki Başçavuş hakkında 2017 yılından bu yana soruşturma yürütülüyordu.

Silahlar, askerin Saksony eyaletine bağlı Nordschasen'deki evinde gizli bölmelerde bulundu.

Çarşamba günü gözaltına alınan asker, 'silah kullanım kurallarını ihlal' şüphesiyle 2017 yılından bu yana soruşturma altındaydı.

Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cephanelik, patlayıcılar ve silahlar güvenli bir yere kondu. Söz konusu asker gözaltına alındı ve yetkililer tarafından sorgulanıyor" dendi.

Almanya askeri istihbaratı (MAD) Ocak ayındaki açıklamasında geçen sene ordu içinde, aşırı sağ bağlantılı olduğundan şüphelenilen 592 vaka bulunduğunu söylemişti.

Yetkililer Mart ayında da aşırı sağla bağlantılı 27 kişi tespit ettiklerini belirtti. KSK, Alman ordusu içinde 'en gizemli' birim olarak biliniyor ve bazıları tarafından 'bir sorun olarak' görülüyor.

KSK'da görevli yaklaşık 1000 asker ülke dışında rehineleri kurtarmak gibi kriz durumları için eğitildi. KCK'ya bağlı 20 asker soruşturma geçirdi. Der Spiegel internet sitesi dokuzu hakkında yasal işlem başlatıldığını yazdı.


haberler.com/haber/2020/05/14/almanya-da-ordu-ile-asiri-sag-baglantisini-2-13222162_o.jpg"/>


Kışlada Nazi sembolleri

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer aşırı sağ gruplarla ilgili soruşturmaların derinleştirileceği vaadinde bulundu ve silahlı kuvvetlerde 'radikallere' yer olmadığını söyledi.

Alman ordusunun aşırı sağ gruplarla bağlantılı olduğu meselesi ilk 2017'de gündeme gelmişti.

İki kışlada Nazi dönemini anan sembollerin bulunması üzerine tüm kışlaların denetlenmesi talimatı verildi. Aşı sağ bağlantısı olduğundan şüphelenilenlerin Almanya'nın ana muhalefet partisi AfD'yi destekledikleri düşünülüyor.

Soruşturma geçirenler arasında Suriyeli göçmen kılığına giren asker Franco A da var.

Franco A. 'Suriyeli kılığında aşırı sağcı saldırı düzenleme planları yapma' suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

BBC

Dünya Manşet

Haberler

İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum Haber
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu Haber
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı Haber
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir Haber
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi Haber
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek
Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek
Milyonda bir rastlanan keşif! Tıpkı Dünya'ya benziyor
Milyonda bir rastlanan keşif! Tıpkı Dünya'ya benziyor
Doktorluğa dönen güzellik kraliçesini hastanede yıkan manzara
Doktorluğa dönen güzellik kraliçesini hastanede yıkan manzara
Seçimlerle ilgili ABD'yi karıştıran iddia: Rusya, Donald Trump'ın değil, Hillary Clinton'ın kazanmasını istedi
Seçimlerle ilgili ABD'yi karıştıran iddia: Rusya, Donald Trump'ın değil, Hillary Clinton'ın kazanmasını istedi
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı
Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı
İngiltere'de orduya koronavirüsten korunmak için sinek ilacı dağıtıldı
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti
Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu
Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yusuf Aslan Engin Altay Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Sinem Kobal Hatice Çarpar Yasemin Özilhan
Spor Metin Oktay Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Türk Adana İstifa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Almanya'da ordu ile aşırı sağ bağlantısını soruşturan polisler özel kuvvetler askerinin evinde... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 17:05:47. #1.15#
title