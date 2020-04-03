Almanya'da ölüm vakaları neden düşük? Almanya'da COVID-19 nedeniyle ölüm vakaları diğer Avrupa ülkelerine kıyasla nispeten düşük. Bunun nedenlerini araştırdık.

Almanya'da COVID-19 nedeniyle ölüm vakaları diğer Avrupa ülkelerine kıyasla nispeten düşük. Bunun nedenlerini araştırdık. Kaynak: DailyMotion.com