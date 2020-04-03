Almanya'da ölüm vakaları neden düşük?
Almanya'da COVID-19 nedeniyle ölüm vakaları diğer Avrupa ülkelerine kıyasla nispeten düşük. Bunun nedenlerini araştırdık.
03.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:47
Almanya'da COVID-19 nedeniyle ölüm vakaları diğer Avrupa ülkelerine kıyasla nispeten düşük. Bunun nedenlerini araştırdık.
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Kaynak: DailyMotion.com