Almanya'da Okulda Kıyafet Tartışmaları Yeniden Başladı

Almanya'da Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Bad Oeynhausen kasabasında bir okulda uygulanmaya başlanan 'eşofmanla okula geliş yasağı', ülkede okul kıyafetleri tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Funke medya grubu, eyalet eğitim kanunlarında, okul kılık kıyafetiyle ilgili herhangi bir madde bulunmadığı ancak Bad Oeynhausen Realschule Süd okulunda veli, öğretmen ve öğrenci temsilcilerinden oluşan okul konseyinin, öğrencilerinin okula eşofmanla gelmesinin ve derste şapka giymelerinin yasaklanması kararını aldıklarını duyurdu.

"NİZAMİ GİYİNENLERİN KONSANTRASYONUNU MUHAFAZA İÇİN"

WAZ'ın haberinde, "Okul Konseyi'nin kararına göre eşofman ile derste bulunan veya derste şapka ile oturan öğrenciler dört defa uyarılacak. Öğrenci, uyarılara rağmen yasağı ihlal etmeyi sürdürürse, okuldan uzaklaştırılıp eve gönderilecek" denildi. Haberde, okulundaki yasak uygulamasıyla ilgili görüşleri alınan okul müdiresi Anja Sprengel'in, "Eşofmanla okula gelip derse girmek, şapka takmak, uykudan kalkıp derse gelmek gibi bir görüntü arz ediyor. Nizami giyinen öğrencilerin konsantrasyonun muhafazasına yönelik öğrenci temsilcilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizden oluşan Okul Konseyi'nde oy birliğiyle böyle bir karar aldık. Hedefimiz; okulda her türlü huzur ve ahengi sağlamaktır" dediği kaydedildi.

EYALET EĞİTİM BAKANI: YASAK GETİRME KARAR TAKDİRİ, OKUL İDARESİNİN YETKİSİNDEDİR.

Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyalet Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer, "Okullarımızda, mümkün olduğu kadar az yasak, çok özgürlükten yana olmakla birlikte, sosyal barışın zedelenmesini önleyici kısıtlamalar ihtiyaç halinde okul idarelerimiz tarafından hayata geçirilebilir. Okulların kendi durum ve ihtiyaçlarına göre uygulama kararı alıp, hayata geçirmeleri iyi bir gelişme" dedi. - Ceylan

Kaynak: DHA