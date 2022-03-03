Almanya'da öğrenciler savaş karşıtı gösteri yaptı

Almanya'nın çeşitli kentlerinde öğrenciler savaş karşıtı gösteri düzenledi.

Başkent Berlin'de çevre örgütü "Fridays for Future" oluşumunun çağrısıyla Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı protesto etmek için binlerce öğrenci Federal Meclis'in önünde toplandı.

Göstericiler, üzerinde "Putin'i durdurun", "Ukrayna'nın yanındayız", "Ukrayna'daki demokrasiyi kurtarın", "Dünyada barış", "Savaşı durdurun" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan lise öğrencisi Johannes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı savaşı protesto etmek için gösteriye katıldığını belirterek "Ukraynalılarla dayanışma içindeyiz. Bizim durumumuzda gösteriye katılmaktan başka bir şey yapamıyoruz ancak dayanışma göstermek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

16 yaşındaki Leni de "Bu, gençlerin de çaba sarf etmesi gereken bir konu." ifadesini kullandı.

Göstericiler daha sonra Rusya aleyhinde ve savaş karşıtı sloganlar atarak bakanlıkların bulunduğu bölgede yürüyüş gerçekleştirdi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Hamburg'da düzenlenen savaş karşıtı gösteriye 10 binden fazla kişinin katıldığı belirtildi.

Hannover, Lüneburg, Stuttgart ve Wuppertal şehirlerinde de benzer gösteriler yapıldığı, pek çok kentte de gün içinde protesto gösterilerinin yapılacağı kaydedildi.